Інтерфакс-Україна
Політика
19:59 25.06.2025

Зеленський обговорив із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії збільшення військової підтримки України

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У Гаазі президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Серед головних тем перемовин – збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію, за всі зусилля для досягнення справедливого й сталого миру.

Як передає пресслужба, сторони також обговорили спільне виробництво в Європі.

За словами Зеленського, українськими пріоритетами є виробництво далекобійних безпілотників і ракет в Україні, яке вже фінансово підтримують північноєвропейські партнери.

Теги: #стубб #фредеріксен #стере #ппо #зеленський #крістерссон

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