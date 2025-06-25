Зеленський обговорив із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії збільшення військової підтримки України

У Гаазі президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Серед головних тем перемовин – збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію, за всі зусилля для досягнення справедливого й сталого миру.

Як передає пресслужба, сторони також обговорили спільне виробництво в Європі.

За словами Зеленського, українськими пріоритетами є виробництво далекобійних безпілотників і ракет в Україні, яке вже фінансово підтримують північноєвропейські партнери.