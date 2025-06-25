Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Фото: Офіс Президента України

На полях саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, з яким обговорив практичні кроки щодо захисту життя українців.

"З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба президента України, сторони домовилися продовжити діалог щодо зміцнення української ППО із залученням європейських партнерів.

Окрім того, під час зустрічі Зеленський поінформував щодо перемовин із російськими представниками в Стамбулі, єдиним результатом яких став обмін полоненими та повернення тіл загиблих воїнів.

"Володимир Зеленський акцентував, що при цьому Росія передала також тіла своїх військових, деякі – навіть із паспортами", - додають у пресслужбі.

Також Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та збільшення кількості масованих російських ударів по цивільній інфраструктурі та людях.

Лідери України та США обговорили перспективи співпраці щодо спільного виробництва зброї та засобів РЕБ, а також ситуацію довкола Ірану.

Зеленський зазначив, що "обмеження можливостей Ірану співпрацювати з іншими режимами не лише сприятиме безпеці на Близькому Сході, а й впливатиме на досягнення миру для України".