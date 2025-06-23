Порошенко назвав першочергові кроки для підсилення оборони України

Фото: https://eurosolidarity.org/novyny/

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко вважає , що першочерговими кроками для підсилення оборони України є програма фортифікаційних споруд, перенаправлення податку на доходи фізичних осіб військовим частинам, переведення економіки на військові рейки, повідомляється на сайті політсили.

"Ініціатива перша – фортифікації. Зараз про фортифікації всі говорять: а як же так, що вони не побудовані в Сумах? А як же так, що ми опинилися без них на Покровському напрямку?", - сказав Порошенко в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим на телеканалі "Еспресо".

За словами Порошенка, він півтора роки вимагає передати напряму бригадам кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці. "Сьогодні вони з подивом побачили – у нас сотні мільярдів гривень, які виділені з бюджету, не використані, не закуплена зброя. Ці кошти в дебіторській заборгованості. Чого би ці гроші, хоча б частину з них, не віддали воїнам, комбригам? Вони б собі за тиждень все закупили», – сказав Порошенко.

Політик наголосив, що слід прийняти програму фортифікаційних споруд, прийняти заяву, змінити законодавство про ПДФО та перевести нашу економіку на військові рейки.

"Зараз у нас стоїть питання про виділення до кінця року ще 500 мільярдів гривень, бо гроші уряд і Офіс президента заклали лише на півроку. Ви думаєте, що видатки по кешбекам, по «вовиним тисячам», по іншому дозволять захистити українську землю? Ми знаходимося в кризі і треба робити реальні кроки", – підкреслив він.