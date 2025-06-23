Удари США по Ірану в інтересах України, вважає Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/21

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко вважає, що Україна відіграла важливу роль в ослабленні Ірану та виграє від ударів США по цій країні, повідомляється на сайті політсили в понеділок.

"Я твердо переконаний, що атака за участю США, їх бомбардувальники В2, використання спеціальних бомб і ракет "Томагавк" в інтересах України. Іран є членом коаліції в складі РФ, Білорусь, Північна Корея, яка веде війну проти України. Хочу наголосити, що Україна теж відіграла важливу роль в ослабленні Ірану. Уявіть собі, що сотні міжконтинентальних або, принаймні, середньої дальності балістичних ракет, які Іран направив рф для ударів проти України, могли б вже цієї ночі вдарити по Ізраїлю", – сказав Порошенко.

Він відзначив, що Україна несе численні людські жертви під час російських ударів через використання іранських дронів, і знищення заводів з виробництва "Шахедів", ракет і центрів з розробки ядерної зброї – "це, безумовно, на користь України і на користь світу". "Удар був настільки потужний, я впевнений в тому, що від цього удару світ, глобальна безпека тільки виграли", – переконаний політик.

Також Порошенко вважає, що Україна має взяти на озброєння переговорну тактику Ізраїлю та США. "Ми маємо йти тією ж самою тактикою… Має бути встановлений термін, впродовж якого Путін має дати відповідь на пропозицію припинення вогню - тиждень, десять днів, не більше. Коли Путін відкидає цю пропозицію, як це зробив Іран, ми не говоримо зараз про удар по ядерних об’єктах, але ми чітко знаємо, що треба робити. Номер один – різке нарощування постачання зброї. Причому, хочу наголосити, не лише через бюджетне фінансування урядом США чи НАТО, а запустивши програму Ленд-лізу", – вважає він.

Політик наголосив, що Україні потрібно активно проводити роботу в Конгресі США, працювати з демократами та республіканцями. "Ми маємо придумати сценарій, яким забезпечити, щоб ця війна теж стала війною Сполучених Штатів… Не дай Боже ядерна складова - нічого подібного. Американці мають розуміти, що закінчення війни в Україні – в їхніх інтересах", – пояснив Порошенко.