Інтерфакс-Україна
Політика
18:01 18.06.2025

Трамп у розмові з Путіним попросив його "розібратися з Росією", а не з Близьким Сходом

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Трамп у розмові з Путіним попросив його "розібратися з Росією", а не з Близьким Сходом

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно мав розмову з Владіміром Путіним, під час котрої той запропонував стати посередником у владнанні воєнного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Я вчора з ним розмовляв і сказав — він, до речі, запропонував допомогти в ролі посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу — будь посередником у себе. Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, добре? А цим (Близьким Сходом – ІФ-У) можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж усе владнається. Хоча загинуло дуже багато людей", - сказав він під час відповідей на питання преси на Південній галявині Білого дому у середу.

Теги: #путін #близький_схід #трамп

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