Трамп заявив про відтермінування санкцій проти РФ, бо очікує від них угоди щодо припинення війни - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо чекає можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні, повідомляє "Суспільне".

"Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду", - сказав Трамп журналістам на саміті G7 у Канаді.

На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".

Коли його запитали, чому США самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав: "Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода".

Він також додав, що санкції дорого обходяться США.

"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто - підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", - сказав Трамп.

Утім, президент Франції Еммануель Макрон все ще сподівається на запровадження цих санкцій, згідно даних Politico.

Зазначається, що виступаючи перед журналістами в кулуарах саміту G7 в Канаді, Макрон сказав, що обговорював з Трампом подальші санкції проти Росії, і американський президент запевнив його, що Вашингтон готовий до дій.

"Він відповів досить позитивно", – сказав Макрон, додавши, що Трамп сказав йому, що поки що не буде стояти на шляху нових американських санкцій, які пропонуються законодавцями-республіканцями. "Це дуже хороша новина для мене", – додав Макрон.

Тим часом, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак показав в телеграм-каналі кадри російської атаки по Києву.

"Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?", - написав він.

Як повідомлялося, Трамп не виключав нових антиросійських санкцій.