Інтерфакс-Україна
Політика
17:39 16.06.2025

Нейтралітет Австрії не забороняє допомагати Україні невійськовою допомогою – президент

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Нейтралітет Австрії не забороняє допомагати Україні невійськовою допомогою – президент

Австрія не могла б допомогти Україні з військовою допомогою, проте може допомагати у всіх інших галузях, заявив президент країни Александр Ван дер Беллен.

“Але навіть якби ми хотіли, ми б не могли Україні допомогти з військової точки зору. Чим? Ні танками, ні чим. Тому що Австрія всім цим не володіє. Але це не заважає нам допомагати у всіх інших галузях, на всіх інших напрямках”, - сказав Ван дер Беллен під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Ван дер Беллен зазначив, що Австрія може допомагати Україні в галузі медицини чи забезпечення електрикою.

“Все це наш нейтралітет нам не забороняє робити”, - додав він.

Теги: #австрія #військова_допомога #зеленський

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