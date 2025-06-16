Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною – Зеленський

Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною, а також розраховує на підтримку реконструкції України, заявив президент Володимир Зеленський.

“Звісно, говорили ми сьогодні і про необхідність підтримати усі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною. Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про російські удари по наших містах. Я вдячний за розуміння, готовність, допомогу”, - сказав Зеленський на пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Також, за словами Зеленського, Україна розраховує на підтримку Австрії щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і “використовують Європу, використовують безумовно, і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів”.

“І це питання справедливості, тим більше у час війни. Важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя”, - зазначив президент.

Також Україна буде вдячна Австрії за підтримку в питанні про затвердження кластерів та прогресу перемовини щодо вступу України в ЄС, заявив Зеленський.