Інтерфакс-Україна
Політика
16:35 16.06.2025

Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною – Зеленський

1 хв читати
Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною – Зеленський

Україна цінує готовність Австрії забезпечити посередництво для зустрічі з російською стороною, а також розраховує на підтримку реконструкції України, заявив президент Володимир Зеленський.

“Звісно, говорили ми сьогодні і про необхідність підтримати усі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною. Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про російські удари по наших містах. Я вдячний за розуміння, готовність, допомогу”, - сказав Зеленський на пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Також, за словами Зеленського, Україна розраховує на підтримку Австрії щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і “використовують Європу, використовують безумовно, і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів”.

“І це питання справедливості, тим більше у час війни. Важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя”, - зазначив президент.

Також Україна буде вдячна Австрії за підтримку в питанні про затвердження кластерів та прогресу перемовини щодо вступу України в ЄС, заявив Зеленський.

Теги: #австрія #підтримка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 16.06.2025
Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

16:43 16.06.2025
РФ пропонувала Україні міняти вивезених українських дітей на російських військовополонених – Зеленський

РФ пропонувала Україні міняти вивезених українських дітей на російських військовополонених – Зеленський

16:39 16.06.2025
Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

Зеленський має намір обговорити з Трампом купівлю оборонного пакету

15:10 16.06.2025
Зеленський і президент Австрії обговорять підтримку України - ОП

Зеленський і президент Австрії обговорять підтримку України - ОП

14:29 16.06.2025
Зеленський прибув до Австрії

Зеленський прибув до Австрії

12:43 16.06.2025
Єрмак анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського

Єрмак анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського

12:40 16.06.2025
Літак Зеленського здійснив посадку у Відні

Літак Зеленського здійснив посадку у Відні

08:12 16.06.2025
Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді

Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді

13:40 15.06.2025
Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

20:36 14.06.2025
Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився

Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

ОСТАННЄ

Зеленський: ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився

Стефанішина обговорила з єврокомісаркою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до ЄС

МЗС КНР закликає до термінового мирного вирішення конфлікту Ізраїлю та Ірану

Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк

Макрон відкинув ідею Трампа щодо посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

Южаніна про обшук в квартирі її сина: я не планую складати мандат, трибуна моя

Діалог США з РФ нагадує теплу розмову, потрібно змінити тональність – Зеленський

Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

"Розумна політика" ініціює відставку уряду Шмигаля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА