Інтерфакс-Україна
Політика
16:01 16.06.2025

Стефанішина обговорила з єврокомісаркою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до ЄС

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Стефанішина обговорила з єврокомісаркою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина обговорила з комісаркою Європейського Союзу з питань розширення Мартою Кос наступні кроки у межах процесу вступу України до Євросоюзу.

“Україна зі свого боку підготувала всі необхідні документи та здійснила відповідні кроки для відкриття трьох переговорних Кластерів. Затверджено три дорожні карти трансформацій з питань верховенства права, демократичних інституцій та державного управління, які були розроблені у процесі консультацій з Єврокомісією”, - цитує Стефанішину Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції по результатам телефонної розмови.

Зазначається, що обидві сторони відзначили важливість продовження діалогу з державами-членами ЄС з метою досягнення необхідного політичного рішення, зокрема, йдеться про відкриття Кластера 1 “Основи процесу вступу до ЄС”, Кластера 2 “Внутрішній ринок” та Кластера 6 “Зовнішні відносини”, за якими Україна успішно завершила двосторонній скринінг з ЄС. 

“Окрему увагу під час розмови присвятили продовженню підтримки Євросоюзом фінансування безкоштовного харчування для учнів українських шкіл. Також, співрозмовниці обговорили необхідні кроки щодо сприяння поверненню депортованих українських дітей на батьківщину”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру “Основи вступу” в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 “Внутрішній ринок” та Кластером 6 “Зовнішні відносини”. Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 “Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток”.

Теги: #стефанішина #єс #кос_марта

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