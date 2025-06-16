Інтерфакс-Україна
Політика
12:46 16.06.2025

МЗС КНР закликає до термінового мирного вирішення конфлікту Ізраїлю та Ірану

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МЗС КНР закликає до термінового мирного вирішення конфлікту Ізраїлю та Ірану

У МЗС КНР вважають, що Ізраїль та Іран мають терміново вжити заходів для врегулювання їхнього конфлікту дипломатичними методами, повідомляє в понеділок Global Times.

"Ми закликаємо всі сторони конфлікту негайно вжити заходів для того, щоб якнайшвидше розрядити обстановку, не підривати стабільність у регіоні та створити умови для повернення на правильний шлях - до вирішення питань через діалог", - наводить The Global Times слова представника МЗС КНР Го Цзякуня.

"Китай завжди виступав за мирне вирішення іранського ядерного питання", - наголосив він на брифінгу в Пекіні.

Китай продовжить взаємодію зі сторонами конфлікту для врегулювання ситуації та створення оптимальних умов для дипломатичного вирішення іранської ядерної проблеми, додав Го Цзякунь.

Силою ж, за його словами, неможливо домогтися довгострокового результату.

У вихідні глава МЗС КНР Ван Ї провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, а також із главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Ван Ї закликав обидві сторони до вирішення конфлікту через діалог.

Теги: #іран_ізраїль #кнр

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