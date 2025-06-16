Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") допускає, що в червні Верховна Рада може внести правку в закон, що дозволить звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і припинити повноваження діючого уряду в умовах воєнного стану.

"Є у влади традиція, "кожне літо звільняти Шмигаля". Без перебільшення ця спроба була літом 2020, 21, 22, 23-го та особливо активно 2024-го року. Потім, правда, міністри змінювались, а Шмигаль ні. Але цього разу одразу три джерела підтвердили, що так: в найближчий час ОП планує все ж таки звільнити Шмигаля. На цих вихідних рішення тут вже прийнято. На скільки остаточно це може бути", - написав Железняк в телеграм-каналі.

За його словами, серед причин можливого звільнення Шмигаля: втрата підтримки уряду, зокрема, черед парламентарів; провали в економічно-бюджетній сфері; необхідність показати оновлення влади за відсутності виборів.

"По часу і графіку. На цьому/наступному тижні, у червні треба внести невелику правку у ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" у статтю №10 "Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану". Там зараз формально юридично не можна звільнити ПМ, так як це тягне відставку всього уряду. А це вказаною статтею заборонено. Далі одразу буде добровільна відставка Шмигаля і призначення нового Шмигаля. Ну і всіх міністрів їй у новий уряд", - додав нардеп.

Він також вважає, що на сьогодні єдиним кандидатом на нового прем'єра є перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, 13 червня міжфракційне об'єднання "Розумна політика" ініціювала збір підписів за відставку уряду.

За час каденції поточного складу Кабміну (з 4 березня 2020 року) чутки про заміну Шмигаля і відставку уряду звучали неодноразово, але кожного разу це або не призводило до жодних реальних рішень, або закінчувалося кадровою ротацією декількох міністрів.

Уперше про відставку заговорили майже одразу після призначення нового уряду, коли Верховна Рада у червні 2020 року не підтримала програму діяльності Кабміну, але тодішній голова парламенту заявив, що відхилення програми не є підставою для відставки.

Повторна хвиля обговорень почалася в кінці 2020 початку і перманентно продовжувалася майже весь 2021 рік. Влітку 2022 року політичні оглядачі знову почали говорити про можливу зміну уряду, робота якого на думку президента, начебто, не відповідає викликам часу. Ще одна хвиля зі звільненням Шмигаля почалася восени 2023 року і тривала до лютого 2024 року. Тоді обговорювалося, що разом з головнокомандувачем Збройних сил України президент ініціює і звільнення прем'єра.

Востаннє в медіа активно обговорювали відставку Шмигаля з літа 2024 року, тоді допускалося, що відставка може відбутися восени, але все знову обмежилося кадровими ротаціями міністрів.

За весь час кулуарного обговорення заміни прем'єра звучали такі кандидатури на нового очільника уряду: Олексій Любченко, Оксана Маркарова, Олександр Кубраков, Михайло Федоров, Юлія Свириденко, Ольга Стефанішина, Олексій Чернишов і Олексій Кулеба.