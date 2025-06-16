Макрон відкинув ідею Трампа щодо посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю, що Росії не має достатньої довіри для ролі посередника у врегулюванні кризи між Ізраїлем та Іраном, як пропонував президент США Дональд Трамп. Заява прозвучала під час візиту Макрона до Гренландії, повідомила агенція Reuters в неділю.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності і вже кілька років вирішила не поважати Статут ООН, може бути посередником", - сказав Макрон, додавши, що Франція не брала участі в жодній з атак Ізраїлю проти Ірану.

В інтерв'ю ABC News у неділю Трамп сказав, що він відкритий для Путіна, чиї війська вторглися в Україну і який чинить опір спробам Трампа домовитися з Києвом про припинення вогню, в ролі посередника між Ізраїлем та Іраном.