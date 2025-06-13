Інтерфакс-Україна
Політика
11:00 13.06.2025

Конкурс на голову БЕБ опинився під сумнівом через непрозоре оцінювання

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Конкурс на голову БЕБ опинився під сумнівом через непрозоре оцінювання

Третій етап конкурсу на голову Бюро економічної безпеки України викликав критику через сумнівні результати оцінювання практичних завдань. Про це заявив учасник конкурсу Віктор Дубовик на сторінці у Facebook, наголошуючи на втраті довіри до процесу відбору.

За його словами, кандидат, який наразі лідирує, показав посередні результати на попередніх етапах, зокрема зайняв п’яте місце за когнітивним тестом і отримав один із найнижчих балів за знання законодавства. Однак після оцінки практичних завдань він випередив усіх інших учасників.

Дубовик також зазначив, що роботи не були перекладені для іноземних членів комісії, а оцінювання здійснювала робоча група, склад якої не розголошується. Він назвав конкурс “ручним переписуванням турнірної таблиці за політичними вподобаннями” та заявив, що буде оскаржувати його результати публічно і в законному порядку.

Конкурс на голову БЕБ стартував у квітні та передбачав три етапи: когнітивне тестування, перевірку знань законодавства та оцінку практичних завдань. До фінального етапу допустили 14 кандидатів, однак процедура оцінювання викликала критику через відсутність прозорих критеріїв та можливий вплив суб’єктивного фактору.

На тлі суперечок комісія ухвалила рішення перенести співбесіди з кандидатами на 21-23 червня та надати Службі безпеки України 10 днів для перевірки трьох претендентів на зв’язки з державою-агресором. Голова комісії Лаура Стефан повідомила, що отримано новий лист від СБУ, який підтверджує необхідність додаткового розслідування, хоча імена кандидатів, яких перевіряють, не розголошуються.

Співбесіди пройдуть онлайн, а їх порядок залишиться незмінним. Дату оголошення результатів комісія поки не погодила, але планує ухвалити рішення в останній день після завершення співбесід.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що конкурс можуть заблокувати після засідання правління МВФ, найімовірніше через суд.

Раніше, 8 червня, українські члени комісії пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з РФ. Однак міжнародні члени комісії проголосували за продовження відбору, і конкурс мав поновитися через 24 години. Наступного дня, 9 червня, троє українських представників не з’явилися на засідання, зірвавши кворум.

Конкурс проводиться відповідно до закону №10439 про перезавантаження БЕБ, ухваленого Верховною Радою 29 червня 2024 року. Він передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю міжнародних експертів та атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

 

Теги: #беб #конкурс #дубовик

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