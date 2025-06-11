Інтерфакс-Україна
Політика
13:02 11.06.2025

Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради

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Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Членство України в Європейському Союзі зміцнить позиції ЄС, як глобального гравця, впевнена голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Членство України, на відміну від того, що намагаються стверджувати деякі політики, насправді лише зміцнить позиції ЄС як глобального гравця, зміцнить його східний фланг. До Євросоюзу приєднається країна з найбільшим населенням у Європі, великим економічним потенціалом та з неперевершеною стійкістю і досвідом", — цитує пресслужба апарату Верховної Ради Климпуш-Цинцадзе на пленарному засіданні Конференція парламентських комітетів з питань Євросоюзу парламентів ЄС (COSAC) у Варшаві.

Народна депутатка звернула увагу, що зараз процес розширення ЄС зазнає дедалі більше ускладнень не лише через інституційні обмеження, а й через політичне небажання деяких держав-членів.

"І це та вразливість, яку ми не можемо далі дозволяти. Я вважаю, що процес ухвалення рішень в ЄС має бути реорганізований, щоб відповідати новій політичній епосі", — зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що політика розширення ЄС отримала серйозний поштовх після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році. 

"Але ми бачимо, що зараз ця динаміка для країн, які прагнуть членства в ЄС, сповільнюється. І я не думаю, що ми можемо дозволити собі сьогодні цю розкіш, бо це підриває довіру до процесу розширення", — підкреслила політик.

Вона переконана, що у процесі розширення Євросоюзу важлива послідовність, щоби всі країни, які зараз рухаються до членства, такі як Україна, Молдова, Західні Балкани, не залишилися у стратегічній невизначеності.

"Чітка дорожня карта та часові рамки для держав-кандидатів посилять європейську геостратегічну та геоекономічну вагу", — вважає Климпуш-Цинцадзе.

Вона також акцентувала, що кандидатство України – це не лише про інституційну та законодавчу гармонізацію, але і про підтримку держави, яка бореться за цінності, на яких побудований ЄС: свободу, демократію, верховенство права та повагу до людської гідності.

Делегація комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС взяла участь у LXXIII пленарному засіданні COSAC (The Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs) – Конференції парламентських комітетів з європейських справ країн-членів Європейського Союзу та з європейської інтеграції країн-партнерів та країн-кандидатів на вступ до ЄС. Конференція присвячена політиці розширення ЄС.

Теги: #климпуш_цинцадзе #єс #членство

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