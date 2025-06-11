Віктор Дубовик поставив під сумнів прозорість конкурсу на голову БЕБ

Учасник конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Віктор Дубовик виступив із заявою у відповідь на інформаційні атаки, водночас висловивши занепокоєння щодо прозорості оцінювання практичних завдань.

У своєму публічному зверненні на сторінці у Facebook він пояснив, що не підтримує контактів із батьком, про громадянство якого в Росії згадували ЗМІ, наголосивши, що це питання має особистий характер.

Крім того, Дубовик підтвердив свою роботу в патронатній службі Кабінету міністрів у 2013–2014 роках, зазначивши, що його роль була суто експертною, без політичних зв’язків із тодішнім керівництвом.

Кандидат також висловив стурбованість процедурою оцінювання практичних завдань, яка, за його словами, проводилась не конкурсною комісією, а невідомими представниками робочої групи за методологією, що не була оприлюднена.