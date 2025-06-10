Інтерфакс-Україна
Політика
17:27 10.06.2025

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

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Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала у вівторок заходи, які ЄС має намір внести до свого 18-го пакета санкцій: нафтоналивні судна та банківські транзакції.

"Ми додаємо сьогодні 77 додаткових суден, що входять до тіньового флоту Росії. Йдеться про судна, мета яких - обходити санкції", - сказала глава ЄК на пресконференції в Брюсселі.

Вона також повідомила про обмежувальні заходи в банківському секторі.

"Ми націлюємося на банківський сектор, обмежуючи можливості користуватися фондами та здійснювати транзакції. Ми пропонуємо змінити наявну заборону на використання системи SWIFT на повну заборону транзакцій", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала: "Ми пропонуємо застосовувати цю заборону на транзакції для 22 російських банків додатково".

Голова ЄК також повідомила про пропозицію розширити таку заборону на транзакції "для фінансових операторів третіх країн, які сприяють можливостям обходу санкцій щодо Росії".

Фон дер Ляєн назвала серед російських організацій, що підпадають під санкції, Російський фонд прямих інвестицій, його філії та інвестиційні проєкти.

"Третій елемент: ми також пропонуємо заборону на експорт (для РФ - ІФ-У) на загальну вартість понад 2,5 млрд євро. Така заборона завадить російській економіці мати доступ до критично важливих технологій і промислових товарів. Ми маємо на увазі машинобудування, метали, пластмаси, хімічні продукти, що використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів подвійного призначення і технологій для виробництва дронів, ракет та інших систем озброєнь", - сказала глава Єврокомісії.

"І, нарешті, ми хочемо, щоб наші санкції краще застосовувалися і краще дотримувалися. Ось чому ми вирішили розширити простір застосування заборони на транзит. Ми внесли до списку 22 іноземних і російських підприємства, які надають пряму або непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу", - заявила фон дер Ляєн.

Теги: #урсула_ляєн #санкції #єс

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