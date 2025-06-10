Єрмак і держсекретар Ватикану домовилися продовжити тісну співпрацю у поверненні українських дітей

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Як повідомила пресслужба президента, співрозмовники окремо обговорили повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією. "Єрмак і Паролін домовилися продовжити тісну співпрацю в цьому гуманітарному напрямі", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, Єрмак поінформував про сьогоднішні російські обстріли Києва та Одеси, унаслідок яких є загиблі та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. Росія використала в атаці сотні "шахедів", а також крилаті та балістичні ракети.

"Керівник Офісу президента наголосив, що ці удари вкотре свідчать про те, що Росія не хоче встановлювати мир і робить усе для того, щоб війна тривала якомога довше", - йдется у повідомленні.

Єрмак подякував Папі Римському Леву XIV за молитви заради України та зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.