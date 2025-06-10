Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи, однак більшість випадків вирішувалися тихо, між собою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Немає нічого поганого в тому, щоб поважати одне одного. Так можна вирішити проблеми. Скажімо так: Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися в українські внутрішні справи. Ви про це не чули. Незаконну видачу паспортів на Закарпатті ми зупинили ще до війни. Більшість випадків ми вирішували тихо, між собою", - сказав Зеленський у інтерв’ю для угорського видання Válasz Online.

Говорячи про агентурну мережу угорської розвідки, яка була викрита на початку травня, президент додав, що її будували з 2021 року, а питання військового характеру ставили в 2024-25 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року.

"Чому ми оприлюднили цю справу? У нас є інші фотографії та відеозаписи різних зустрічей, організованих угорською Військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо, якщо буде потрібно. Я не хочу нікому погрожувати, але насправді все є в нашому розпорядженні. В тому числі і те, як KNBSZ платив своєму агенту. Ми все задокументували", - додав президент.

За його словами, угорці хотіли отримати інформацію про розміщення елементів систем ППО та про вразливі місця в українсько-угорському прикордонному регіоні.

"На їхніх телефонах були конкретні запитання – вони теж у нас є: в одинадцяти пунктах, серед іншого, вони цікавилися, що скажуть мешканці Закарпаття про присутність угорських миротворців. А також про те, де дислокуються різні наші військові підрозділи. Як слід реагувати на це в умовах війни? Я не стверджую, що Будапешт щось хоче, але якщо не хоче, то для кого він збирає інформацію?", - наголосив Зеленький.

Президент додав, що він запитав у відповідальних осіб НАТО, чи просили вони угорців збирати такі дані, "вони відповіли, що не просили". Однак Зеленський наголосив, що звинувачує у цьому не прем’єра-міністра Угорщини Віктора Орбана, а угорську військову службу національної безпеки.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 9 травня повідомила, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано СБУ.

Пізніше у той же день міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у шпигунській діяльності. "Сьогодні ми вислали із Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Ми щойно передали рішення та список послу України у Будапешті тут, у Міністерстві закордонних справ", - повідомив він у Facebook.

Сіярто також звинуватив Україну у проведенні "антиугорської пропагандистської кампанії" у відповідь на те, що Угорщина "хоче миру".

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про висилку угорських дипломатів з України. "Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", – зазначив він.