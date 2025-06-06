ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

Підготовка 18-го пакету санкцій проти Росії потребуватиме ще деякого часу, заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью.

"Ми готуємо 18-й пакет санкцій щодо Росії. У нас поки що немає точного графіка. Наша мета - мати такий пакет, який отримає підтримку всіх держав-членів. Тобто потрібен ще час для підготовки пакету", - сказала прессекретарка, відповідаючи в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі на відповідне запитання.

За її словами, в ЄК розраховують ухвалити "комплекс ґрунтовних заходів, підтриманих усіма державами-членами".