Інтерфакс-Україна
Політика
14:39 05.06.2025

Словацькі парламентарі висловилися проти антиросійських санкцій, Чехія зберігає курс на посилення тиску на РФ

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Словацькі парламентарі висловилися проти антиросійських санкцій, Чехія зберігає курс на посилення тиску на РФ

Депутати парламенту Словаччини схвалили резолюцію про скасування санкцій щодо Росії, повідомляє словацька газета Dennik N.

Голосування відбулося за пропозицією правлячої Словацької національної партії (СНП), проте на ньому були відсутні представники опозиції - із 75 депутатів, присутніх на засіданні, 51 проголосував "за", 23 - утрималися, один депутат висловився проти. Загалом у парламенті Словаччини 150 місць.

Резолюція зобов'язує членів уряду Словаччини не голосувати за антиросійські санкції в міжнародних організаціях і спільнотах, зазначають словацькі ЗМІ.

Тим часом міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чеська Республіка не бачить підстав для скасування антиросійських санкцій. Про це він заявив після ухвалення резолюції у словацькому парламенті. "Роль чеської дипломатії не полягає в оцінці внутрішньополітичних рішень партнерів, але важливо наголосити, що Чеська Республіка не бачить підстав для скасування антиросійських санкцій", - відповів Ліпавський.

За словами міністра закордонних справ, на Путіна потрібно чинити подальший тиск. "Це рішення в інтересах безпеки громадян ЄС, зокрема чеських і словацьких", - додав він.

Теги: #санкції_рф #чехія #словаччина

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