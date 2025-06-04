Тзв "меморандум" РФ свідчить, що Москва не планує закінчувати війну – нардеп Фріз

Зміст запропонованого РФ "меморандуму" щодо припинення вогню підтверджує, що Москва не планує завершувати війну, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Оприлюднений Росією "меморандум" із так званими умовами припинення війни фактично є набором ультиматумів і територіальних вимог, що суперечать міжнародному праву… Зміст цього документа підтверджує, що Москва не планує завершувати війну — вона намагається скористатися дипломатичним фасадом, щоб виграти час, перегрупуватись і продовжити тиск", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Вона підкреслила, що у тзв "меморандумі" йдеться не про пошук миру, а про спробу зафіксувати вже здійснену агресію й змусити Україну та світ прийняти силову зміну кордонів.

"Будь-які спроби назвати це "мирною ініціативою" — це маніпуляція, спрямована на міжнародну аудиторію", - зазначила народна депутатка.

На думку політика, Україна має повне право обороняти свою територію.

"Поступки агресору під виглядом компромісу лише закріплять право сильного, створивши небезпечний прецедент для всього світу. Саме тому реакція партнерів — ключова. Дипломатичне реагування має супроводжуватися практичними рішеннями: посиленням санкцій, пришвидшенням військової допомоги та стратегічною ясністю щодо майбутнього України в системі європейської безпеки", - зазначила Фріз.

Політик впевнена, що у нинішніх умовах будь-яке припинення вогню без деокупації українських територій буде не миром, а відкладеною війною.