Інтерфакс-Україна
Політика
20:25 03.06.2025

Результати президентських виборів у Польщі вплинуть на майбутні парламентські вибори - заступник голови фракції "Голос"

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Результати президентських виборів у Польщі вплинуть на майбутні парламентські вибори - заступник голови фракції "Голос"
Фото: Unsplash

Результати президентських виборів у Польщі вплинуть на майбутні парламентські вибори, вважає заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Насправді вибори були чесними, але Польща вибрала дуже консервативного кандидата, що не дуже підтримує Україну. Це також вплине на майбутні парламентські вибори", - сказала Сірко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

При цьому вона підкреслила, що кандидат у президенти до виборів і президент після виборів - це дві різні людини і яка буде політика нового польського президента поки невідомо.

"Для ЄС - це ще один виклик і посилення консервативного руху і лідерів в Європі. Але в Польщі поки є баланс сил, де все одно переважає підтримка України як в політиці, так і в суспільстві", - зазначила народна депутатка.

Як повідомлялось, кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів Навроцький отримав 50,89% підтримки виборців. Його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів виборців.

Теги: #польща #коментар #рада

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