Інтерфакс-Україна
Політика
17:26 03.06.2025

Уряд Нідерландів оголосив про відставку – ЗМІ

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Уряд Нідерландів оголосив про відставку – ЗМІ
Фото: Pixabay

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф (Dick Schoof) у вівторок оголосив про відставку Кабінету міністрів, повідомляє суспільний мовник NOS.

"Кабінет міністрів пішов у відставку, оголосив прем'єр-міністр Схоф після майже двогодинного засідання міністрів. Це означає, що будуть проведені нові вибори. Всі міністри від партії Партії свободи (PVV) подали у відставку" – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Наступним кроком буде візит Схофа до палацу Huis ten Bosch в Гаазі, щоб подати королю прохання про відставку свого кабінету. З цього моменту уряд є демісійним, що означає, що міністри будуть займатися лише поточними справами.

Уряд Схофа приступив до виконання своїх обов'язків 2 липня минулого року і, таким чином, протримався менше року.

Як повідомлялось, лідер нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс (Geert Wilders) заявив у вівторок про вихід очолюваної ним політсили з правлячої коаліції, що потягне за собою переформатування уряду.

Теги: #нідерланди #уряд

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