Інтерфакс-Україна
Політика
13:48 03.06.2025

Рада має намір утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

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Рада має намір утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт (№13302) про утворення Спеціалізованих окружного і апеляційного адміністративних судів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада за основу прийняла законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду", - написав Гончаренко у Телеграмі.

За його словами, законопроєкт підтримали 250 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялось, президентський законопроєкт пропонує утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцезнаходженням у Києві. Територіальна юрисдикція цих судів поширюється на всю територію України.

Утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин.

 

Теги: #закон #суд #рада

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