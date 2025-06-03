Інтерфакс-Україна
Політика
13:30 03.06.2025

Грем про заяву Медведєва: ви дали зрозуміти світові, що Росія не зацікавлена у мирі

1 хв читати
Грем про заяву Медведєва: ви дали зрозуміти світові, що Росія не зацікавлена у мирі

Сенатор США Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва про мету Росії на переговорах у Стамбулі.

"Вітаємо містера Медведєва з рідкісним моментом чесності, виявленою російською пропагандистською машиною. Я ціную той факт, що ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія зовсім не зацікавлені у мирі", - написав Грем в соцмережі Х у вівторок.

Раніше Медведєв заявив, що Росія приймає участь у переговорах не для пошуку шляхів врегулювання, а для "якнайшвидшої перемоги і повного знищення неонацистської влади".

 

Теги: #грем #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 03.06.2025
США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

13:16 03.06.2025
Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

11:26 03.06.2025
Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

11:24 03.06.2025
Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

08:16 03.06.2025
Літак президента України прямує до Сполучених Штатів – дані моніторингу

Літак президента України прямує до Сполучених Штатів – дані моніторингу

10:52 27.05.2025
США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

01:12 22.05.2025
Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

19:16 01.05.2025
Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

19:41 26.04.2025
Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

21:45 14.02.2025
Американський сенатор Грем: Трамп завершить війну таким чином, що не буде третього вторгнення в Україну

Американський сенатор Грем: Трамп завершить війну таким чином, що не буде третього вторгнення в Україну

ВАЖЛИВЕ

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

ОСТАННЄ

Рада має намір утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

Кандидат на голову БЕБ представив план реформування на перші 100 днів

Заступник голови фракції "Батьківщина" Соболєв не виключає дострокових виборів у парламент Польщі

Україна у відносинах із Польщею повинна діяти раціонально, а не емоційно - Кондратюк

Ердоган заявив, що хотів би провести зустріч Зеленського, Путіна і Трампа в Туреччині

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Саміт у Гаазі також має надіслати чіткий сигнал про підтримку НАТО України - Науседа

"Євросолідарність" ініціює створення ТСК щодо впливу Портнова на судову систему

Україна сподівається на успішну реалізацію взаємовигідних економічних проєктів з Польщею – Зеленський

НАТО має фундаментально переглянути свій підхід до РФ і бути готовим до непередбачених ситуацій - заява голів Вільнюського саміту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА