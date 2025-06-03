Грем про заяву Медведєва: ви дали зрозуміти світові, що Росія не зацікавлена у мирі

Сенатор США Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва про мету Росії на переговорах у Стамбулі.

"Вітаємо містера Медведєва з рідкісним моментом чесності, виявленою російською пропагандистською машиною. Я ціную той факт, що ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія зовсім не зацікавлені у мирі", - написав Грем в соцмережі Х у вівторок.

Раніше Медведєв заявив, що Росія приймає участь у переговорах не для пошуку шляхів врегулювання, а для "якнайшвидшої перемоги і повного знищення неонацистської влади".