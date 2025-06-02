НАТО має фундаментально переглянути свій підхід до РФ і бути готовим до непередбачених ситуацій - заява голів Вільнюського саміту

РФ залишається найбільшою, довгостроковою та безпосередньою загрозою євроатлантичній безпеці, і НАТО має фундаментально переглянути свій підхід до РФ, а також має бути готовим до всіх можливих непередбачених ситуацій, йдеться в заяві лідерів країн "Бухарестської дев'ятки" – Болгарії, Чеської Республіки, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини – і країн Північної Європи – Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, які зустрілися у Вільнюсі у понеділок.

"Ми зустрілися у вирішальний час – ситуація з безпекою погіршується через триваючу російську агресію проти України… Ми обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО в Гаазі, зокрема наше тверде зобов'язання значно збільшити витрати на оборону та зміцнити оборонну промисловість у відповідь на загрозу, яку становить Росія євроатлантичній безпеці, та її триваючу війну агресії проти України", - йдеться в заяві.

Участь у зустрічі взяли також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.

В заяві відзначається, що Гаазький саміт має прийняти подальші рішення, які б "ще більше зміцнили Альянс та його здатність захищати кожен сантиметр території союзників".

Учасники саміту заявили про активізацию зусиль щодо зміцнення трансатлантичної оборонної промисловості шляхом розширення та прискорення виробництва, впровадження більш досконалих механізмів закупівель та реалізації більшої кількості міжнародних проектів. "Для ефективної протидії новим загрозам та викликам безпеці ми прагнемо виділити щонайменше 5% ВВП на оборону та пов'язані з нею інвестиції", - відзначили вони.

Голови Вільнюського саміту засудили широкомасштабне вторгнення РФ в Україну та підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголосили, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону.

"Ми продовжуватимемо надавати політичну, військову, економічну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні бути в найсильнішому становищі для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Ми знову підтверджуємо нашу підтримку зусиль Сполучених Штатів у цій галузі. Ми вітаємо зусилля "Коаліції охочих", ініційованої Великою Британією та Францією у сфері миру та безпеки, та маємо намір продовжувати активно сприяти її діяльності. Ми вітаємо рішучість України брати участь у мирному процесі. На жаль, Росія досі не виявила реального бажання прагнути миру", - відзначається в заяві.

Гаазький саміт має чітко продемонструвати незмінну підтримку та тверду відданість Україні з боку НАТО, вказують учасники зустрічі, наголошуючи на незворотному шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО.

"Ми й надалі посилюватимемо наші зусилля щодо стримування Росії, включаючи її здатність продовжувати агресивну війну проти України, шляхом посилення тиску, зокрема через механізми санкцій Європейського Союзу. Ми готові запровадити нові санкції. Ми прагнутимемо притягнути Росію до міжнародної відповідальності за її агресію проти України, воєнні злочини та інші звірства. Російські активи повинні залишатися замороженими, доки вона не припинить свою агресію та не компенсує Україні завдану нею шкоду", - йдеться в документі.

Також учасники зустрічі засудили підтримку РФ у війні проти України іншими країнами, зокрема Білоруссю, КНДР та Іраном, та закликали її відкликати.

Наступна зустріч в цьому форматі анонсовано в Румунії у 2026 році.