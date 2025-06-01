Інтерфакс-Україна
Політика
17:10 01.06.2025

Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля

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Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля
Фото: https://kyiv.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля, якою відзначає німецький Фонд "Центр проти вигнань".

Як повідомляється на сайті Кличка, він також поговорив із Федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом про подальшу підтримку України.

Церемонія відбулася в найвідомішому соборі Франкфурта — Паульскірхе. В ній взяли участь та виступили голова Фонду Крістіан Вагнер, мер Франкфурта Майк Джозеф, премʼєр Гессена Борис Рейн, а також федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, йдеться у повідомленні.

" Звертаючись до гостей заходу я підкреслив, що ця премія — відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність. Бо, якщо дати Путіну можливість реалізувати агресивні плани в Україні, наступними цілями можуть стати країни Європи", – підкреслив Кличко.

Він наголосив, що сьогодні критичний момент, який вимагає надзвичайних дій у допомозі Україні. Більш суворих санкцій проти росії, її енергетичного і фінансового секторів, конфіскацію заморожених російських активів.

"Тільки оперативні ефективні дії допоможуть зупинити агресора. Єдина й сильна Європа неможлива без вільної та успішної України! Як і всі українці, я вірю в наше спільне європейське демократичне майбутнє! Головною цінністю якого є людина, її свободи і права. Зокрема, на мирне і безпечне життя", – наголосив Кличко.

Також відбулася окрема зустріч мера Києва з Пісторіусом. Говорили про подальшу підтримку України, про відбудову того, що зруйнував агресор, про продовження реформ в України.

Теги: #премія #пісторіус #франкфурт #кличко

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