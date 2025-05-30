Інтерфакс-Україна
Політика
17:01 30.05.2025

Поки РФ вважатиме, що має право обговорювати членство України в НАТО, доти атакуватиме Україну - голова комітету Ради

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Поки РФ вважатиме, що має право обговорювати членство України в НАТО, доти атакуватиме Україну - голова комітету Ради
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Поки Росія вважатиме, що має право обговорювати питання членства України в НАТО, доти вона атакуватиме Україну, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Поки Росія вважатиме, що питання членства України в НАТО можна обговорювати з нею, доти атакуватиме Україну. Якщо ж українське членство в НАТО буде невідворотним, як це вказано в документах НАТО, то Росія буде змушена переглянути свій підхід до атак на Україну", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народної депутатки, зараз критично, щоб ні США, ні будь-яка інша країна не мала жодного мандату на обговорення членства України в НАТО з Росією.

"Це не є питання Росії. Це питання взаємин між Україною та Альянсом, і це має бути чітко прокомуніковано як Росії, так і нашим партнерам. Нічого обґрунтованого в "занепокоєнні" Росії стосовно розширення НАТО на країни колишнього СРСР немає. Те, що Росія проковтнула шведське і фінське членство в Альянсі свідчить про штучність, маніпулятивність цих заяв і неприпустимість врахування російських "аргументів" партнерами з Альянсу", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що рішення Альянсу має бути консенсусним щодо членства України. "Зараз цього консенсусу немає і, на жаль, на сьогодні лідер НАТО – США, займають позицію, яку використовує РФ. А ми як Україна повинні продовжувати працювати на своїх рівнях із кожною країною членом Альянсу, пояснюючи, чому всі попередні рішення НАТО мають втілюватися в життя. І це є не суто в інтересах безпеки України, це в інтересах всього Альянсу", - акцентувала Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що Путін у грудні 2021 року чітко сказав, що він хоче переглянути кордони НАТО до 1997 року.

"Тому легковажність із рішенням про вступ України до Альянсу може призвести до катастрофічних безпекових наслідків для самого НАТО. Натомість членство України зміцнить цей союз", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, спеціальний посланник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що питання нерозширення НАТО, включно з Україною, неодноразово обговорювалося і є предметом занепокоєння з боку РФ.

"Ну, я думаю, що це справедливе занепокоєння, і ми говорили про це неодноразово. Як ми вже говорили, для нас, Україна, яка входить до НАТО, не на столі. І ми не єдина країна, яка це говорить", — зазначив він, відповідаючи на запитання, чи готовий президент США Дональд Трамп взяти на себе письмове зобов’язання перед президентом РФ про те, що НАТО не розширюватиметься.

Спецпредставник Трампа додав, що РФ порушує питання не лише щодо України: "Вони говорять про країну Грузія. Вони говорять про Молдову. Вони говорять, очевидно, про Україну. І ми говоримо, добре, всебічно, ви знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО, наближаючись до вашого кордону. Це проблеми безпеки для них", — зазначив Келлог.

Водночас він наголосив, що рішення з цього приводу має ухвалювати особисто президент США.

Теги: #нато #климпуш_цинцадзе

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