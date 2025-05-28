Уряд Чилі засуджує посилення нападів РФ на Україну та закликає сторони до діалогу - Кислиця

Чилійський уряд засуджує посилення нападів РФ проти України та повторює заклик до припинення бойових дій і прямого діалогу між сторонами, повідомив перший заступник голови міністерства закордонних справ Сергій Кислиця.

"Уряд Чилі висловлює глибоке занепокоєння та засуджує посилення нападів Російської Федерації проти України, що являє собою ескалацію конфлікту та ще більше зменшує перспективи мирного врегулювання. Чилі повторює свій рішучий заклик до припинення бойових дій та прямого діалогу між сторонами, що дозволить досягти прогресу в напрямку довгострокового та справедливого вирішення", - написав він в соцмережі Х.

За словами Кислиці, цей процес має здійснюватися відповідно до міжнародного права, з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України.

Уряд Чилі підтверджує свою відданість миру, мирному вирішенню спорів та міжнародному порядку, що ґрунтується на нормах, зазначив він.