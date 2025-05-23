Інтерфакс-Україна
Політика
18:11 23.05.2025

Відмова РФ від участі у переговорах у Ватикані свідчить про неготовність Москви до миру – нардеп Фріз

2 хв читати

Відмова Росії від участі у переговорах між Україною та РФ у Ватикані засвідчує, що Москва не готова до миру, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Відмова від участі в переговорах у Ватикані та демонстративне заперечення будь-яких ініціатив з боку Заходу засвідчують одне — Москва не готова до миру, бо не розглядає його як свою стратегічну мету. Навпаки, вона прагне дипломатично зафіксувати здобуте на полі бою і продовжити тиск як на Україну, так і на Європу", - сказала Фріз в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За її словами, заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "неможливість припинення вогню без вирішення першопричин" — це шантаж, за яким стоїть вимога демілітаризації України та скасування її курсу на членство в ЄС і НАТО, отже — фактична капітуляція.

"Ватикан, як потенційний майданчик, їм не підходить не тому, що там "інша релігія", а тому що там не погоджуються з кремлівським ультиматумом. Жоден формат переговорів не має сенсу, поки Росія не відмовиться від своєї імперської загарбницької політики. Будь-яка "пауза" в боях, яку запропонувала  Москва, — це лише перепочинок перед новим наступом. А наступного разу наступ може торкнутися не лише України, а й країн Балтії, Польщі, Молдови", - зазначила Фріз. 

Вона підкреслила, що Україна відкрита до миру — але не до капітуляції. 

"Мир можливий лише тоді, коли всі дотримуються міжнародного права, а за злочини агресор несе відповідальність та покарання. Будь-який інший сценарій — це загроза безпеці всього європейського континенту", - відзначила народний депутат.

Теги: #переговори #європейська_солідарність #фріз #рф #ватикан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 23.05.2025
Сибіга: Стратегія Росії - домогтися, щоб США вийшли з переговорного процесу

Сибіга: Стратегія Росії - домогтися, щоб США вийшли з переговорного процесу

19:34 23.05.2025
РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

18:02 23.05.2025
РФ активно проводить інформоперації на підрив підтримки України – звіт спецслужб Іспанії

РФ активно проводить інформоперації на підрив підтримки України – звіт спецслужб Іспанії

17:17 23.05.2025
"Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

"Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

15:55 23.05.2025
Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

12:12 23.05.2025
Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв

Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв

11:45 23.05.2025
Голова профільного комітету Ради допускає проведення перемовин щодо миру у Ватикані

Голова профільного комітету Ради допускає проведення перемовин щодо миру у Ватикані

10:15 23.05.2025
Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

Росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані - ЗМІ

04:33 23.05.2025
Пропаганда в РФ готує ґрунт для майбутнього виходу Кремля з переговорів і відмови підписувати перемир'я з Україною – ISW

Пропаганда в РФ готує ґрунт для майбутнього виходу Кремля з переговорів і відмови підписувати перемир'я з Україною – ISW

23:56 22.05.2025
Глава МВФ обговорила з міністром фінансів України реформи для підтримки мобілізації доходів

Глава МВФ обговорила з міністром фінансів України реформи для підтримки мобілізації доходів

ВАЖЛИВЕ

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

ОСТАННЄ

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Трамп запропонував ввести мито в 50% на товари з ЄС

Вибори в Україні стануть оптимальним варіантом для підписання мирної угоди - Лавров

МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА