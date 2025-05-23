Відмова РФ від участі у переговорах у Ватикані свідчить про неготовність Москви до миру – нардеп Фріз

Відмова Росії від участі у переговорах між Україною та РФ у Ватикані засвідчує, що Москва не готова до миру, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Відмова від участі в переговорах у Ватикані та демонстративне заперечення будь-яких ініціатив з боку Заходу засвідчують одне — Москва не готова до миру, бо не розглядає його як свою стратегічну мету. Навпаки, вона прагне дипломатично зафіксувати здобуте на полі бою і продовжити тиск як на Україну, так і на Європу", - сказала Фріз в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За її словами, заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "неможливість припинення вогню без вирішення першопричин" — це шантаж, за яким стоїть вимога демілітаризації України та скасування її курсу на членство в ЄС і НАТО, отже — фактична капітуляція.

"Ватикан, як потенційний майданчик, їм не підходить не тому, що там "інша релігія", а тому що там не погоджуються з кремлівським ультиматумом. Жоден формат переговорів не має сенсу, поки Росія не відмовиться від своєї імперської загарбницької політики. Будь-яка "пауза" в боях, яку запропонувала Москва, — це лише перепочинок перед новим наступом. А наступного разу наступ може торкнутися не лише України, а й країн Балтії, Польщі, Молдови", - зазначила Фріз.

Вона підкреслила, що Україна відкрита до миру — але не до капітуляції.

"Мир можливий лише тоді, коли всі дотримуються міжнародного права, а за злочини агресор несе відповідальність та покарання. Будь-який інший сценарій — це загроза безпеці всього європейського континенту", - відзначила народний депутат.