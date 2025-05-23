Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

Бажання російських агресорів створити так звану "буферну зону" це крок до нової ескалації, впевнена член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Заява російських окупантів про створення так званої "буферної зони" — не крок до миру, а це крок до нової ескалації. Це не про безпеку — це про формування майбутнього плацдарму для подальшої агресії", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у пʼятницю.

На думку народного депутата, за фасадом "розмежування" Росія приховує ціль – виграти час, перегрупувати сили, поповнити арсенали та повернутися на поле бою з новою силою.

"Це повторення вже відомого сценарію, коли так звані мирні ініціативи перетворюються на інструменти війни", - підкреслила Фріз.

За словами політика, твердження про "буферну зону" — спроба легалізувати часткову окупацію, вивести її з режиму конфлікту в статус "нової реальності"

"І росія без сумніву намагатиметься "продавати" її як територію для припинення вогню під приводом гуманітарних міркувань. Насправді ж ідеться про замороження конфлікту на вигідних кремлю умовах — з перспективою його розмороження тоді, коли це стане зручно москві", - зазначила народний депутат.