Інтерфакс-Україна
Політика
13:29 23.05.2025

Вибори в Україні стануть оптимальним варіантом для підписання мирної угоди - Лавров

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у п'ятницю заявив, що проведення виборів в Україні було б "оптимальним варіантом" при вирішенні питання про те, хто від Києва міг би підписати мирну угоду.

"Будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Нинішня Конституція (України - ІФ-У) начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів", - заявив Лавров.

Він також сказав, що другий раунд переговорів з Україною буде, робота над меморандумом уже в просунутій стадії з боку Москви; й найголовніше - готувати мирний договір з Україною, який може бути надійним і стійким.

Лавров назвав нереалістичною зустріч у Ватикані щодо України, оскільки вважає "некомфортним" для Ватикану приймати переговори двох православних країн - РФ і України.

Як заявив Лавров, США на відміну від європейців, відкрито говорять про необхідність обговорення територіального питання України.

Теги: #україна #вибори #лавров

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