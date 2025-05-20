В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко назвала перспективу прямих переговорів між Україною на РФ, про яку начебто домовились під час телефонної розмови в понеділок президент США Дональд Трамп та Володимир Путін, пасткою Путіна, яка дозволить йому нескінченно продовжувати війну та перекладати відповідальність на Україну.

"Прямі переговори, без США і ЄС як гарантів за столом - це сценарій і пастка Путіна. Який вже традиційно тягне час і маніпулює, аби уникнути посилення санкцій і продовжувати війну. Максимально використовуючи слабкість і розбіжності Заходу. Прямі переговори без посередника і гарантів виконання домовленостей - це мрія Кремля, аби безкінечно перекладати відповідальність на Україну, тягти час і продовжувати вбивати", - написала Геращенко в Х.

За її словами, Путін в результаті перемовин з Трампом досяг ще однієї своєї мети, перервавши міжнародну ізоляцію Путіна. За словами Геращенко, в цьому контексті ще більш важливою стає позиція Європейського союзу, Великої Британії, Коаліції охочих.

В свою чергу народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький вважає, що версія Трампа щодо результатів переговорів нічого принципово не змінила. "Ніякої домовленості про припинення вогню немає — і Трамп навіть не згадав про неї… Але очевидно: Путін не починав війну, щоб торгувати з Америкою. Росія й до війни торгувала. Торгівля його не цікавила тоді, не цікавить і тепер… Ще одне підтвердження того, що жодне "мистецтво угоди" не витримує конкуренції з мистецтвом школи КГБ", - написав він в Facebook.

При цьому нардеп назвав головною проблемою двосторонніх переговорів між Україною та РФ те, що сторонам "просто нема про що говорити" і що у двосторонньому форматі, без США і європейців, Україна та РФ "можуть обговорювати хіба що обміни полоненими або повернення викрадених дітей". "З того, що можна визнати важливим на зараз — ініціатива про 30-денне перемир’я, 22 пункти Віткоффа та інші формати, на кшталт плану Келлога, наразі фактично зняті з обговорення", - додав Княжицький.

Позапартійний народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко назвав результатом розмови Путіна з Трампом те, що США дали зрозуміти, що виходитимуть з перемовин. "І це через те, що ми погодились на прямі переговори з рф без США. Нам потрібно було стояти до останнього, щоб США були на переговорах і були частиною переговорів. А тепер буде так: ну от Україна з рф не змогла домовитись, вибачайте. Це наша дипломатична поразка", - написав він в Телеграм.

Гончаренко прогнозує, що миру не буде до кінця поточного року, оскільки Путін хоче воювати і має намір провести ще одну наступальну кампанію, після якої хоче сісти за стіл перемовин і домовлятись.

Народний депутат Ахтем Чийгоз відзначив, що досвід березневих перемовин з РФ у 2022 році став для українців важливим уроком, що росіянам потрібні не перемовини, а капітуляція України або звинувачення української сторони у недоговороздатності. "Їх вимагання відсутності інших сторін - це свідчення того, що до конструктиву вони не готові, тому свідки їм не потрібні - щоб мати можливість зачитувати свою версію перемовин, посилатись на свій протокол. В той час як наша делегація демонструвала бажання конструктиву", - написав він у Facebook.