Нардеп Сірко: Трамп фактично відмовився від України

Заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко вважає, що США мають намір відійти від переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

"Думаю, американці вирішили все ж нас залишити на європейців. Як на мене, це була погана розмова, де Путін переграв Трампа. І Трамп фактично відмовився від України", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Путіним.