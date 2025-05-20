Розмова Трампа та Путіна не наблизила потенційний мир – нардеп Фріз

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним ні на крок не наблизила до потенційного миру, впевнена член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Путіним, яка тривала понад дві години, лише на перший погляд, може виглядати як крок до потенційного миру. Насправді ж, якщо уважно проаналізувати заяви сторін після розмови, стає очевидним: реального прогресу у переговорному процесі щодо припинення вогню наразі немає", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, хоча з боку Трампа і прозвучали звичні оптимістичні фрази про "хорошу розмову" та заяви, що Росія та Україна нібито мають намір негайно розпочати переговори, Путін однозначно відмовився підтримати навіть тимчасове припинення вогню і знову висунув ультимативні вимоги про так звану "денацифікацію", нейтральний статус України, заборону на вступ до НАТО та "фактичне обмеження нашого суверенітету".

"Очевидно, що така позиція Москви не має нічого спільного з реальним прагненням до миру. Це спроба нав’язати Україні капітуляційний сценарій. А риторика Трампа, який демонструє небезпечну схильність до умиротворення агресора, лише додає невизначеності. Цей діалог не містить жодних гарантій безпеки, жодного зміцнення міжнародного фронту підтримки України і натомість створює ризики для єдності Заходу в умовах агресії, що триває", - підкреслила народний депутат.

Вона зазначила, що будь-який мирний процес можливий лише на основі чітких принципів: повна деокупація, відповідальність агресора, безпекові гарантії та незворотність євроатлантичного курсу України.

"Переговори, які починаються з поступок перед диктатором, приречені завершитись ще однією війною. Україна не торгує своїм суверенітетом. І завдання цивілізованого світу — не підштовхувати нас до згубних компромісів, а допомогти вистояти й перемогти", - акцентувала Фріз.