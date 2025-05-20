Інтерфакс-Україна
Політика
13:31 20.05.2025

Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

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Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

Лідери країн Європи висловили побоювання, що президент США Дональд Трамп відмовляється від зусиль дипломатичного врегулювання війни в Україні, пише Bloomberg у вівторок з посиланням на європейського чиновника в контексті розмови між Трампом і Володимиром Путіним, яка відбулася у понеділок.

"Один європейський чиновник, який попросив не називати його імені, обговорюючи приватні розмови, сказав, що лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль. Інший сказав, що Трамп чітко дав зрозуміти, що не хоче запроваджувати більше санкцій на цьому етапі та відступає від власної пропозиції щодо припинення вогню. Чиновник додав, що лідери в Києві та інших країнах Європи не згодні з його планом прямих переговорів між Росією та Україною", - пише видання.

Інший європейський чиновник, знайомий з розмовою, відзначив, що, закликаючи Москву та Київ до прямих переговорів, "Трамп по суті дозволяє Путіну виграти час".

"Сьогодні складається враження, що ми повернулися до набагато довгострокового сценарію, в якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу… Путін отримав більше можливостей, і припинення вогню та вирішення конфлікту здаються дедалі більш далекими", - сказала керуючий директор програми "Геостратегія Північ" Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні Крістін Берзіна.

При цьому відзначається, що пізніше в понеділок Трамп заявив, що США не виходять з конфлікту і не виключив подальших санкцій пФ Росії або нових поставок зброї до України, але чітко дав зрозуміти, що не схильний робити ні те, ні інше.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок ввечері після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним відзначив важливість для України та всіх країн Європи, щоб США не дистанціювалися від перемовин з РФ.

"Разом із європейськими лідерами говорили вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивну оцінку пропозицій сторін. Кожна пропозиція на столі заслуговує на чесний погляд, і саме тому в переговорному процесі мають бути задіяні на визначеному рівні і представники Америки, і представники Європи. Для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру, бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, – це Путін", - написав Зеленський в Телеграм.

 

Теги: #переговори #трамп #мирний_план

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