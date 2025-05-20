Інтерфакс-Україна
Політика
12:56 20.05.2025

Трамп дав зрозуміти європейським лідерам після розмови з Путіним, що не тиснутиме на Москву – ЗМІ

1 хв читати
Трамп дав зрозуміти європейським лідерам після розмови з Путіним, що не тиснутиме на Москву – ЗМІ
Фото: Reuters

Під час телефонної розмови з європейськими лідерами у понеділок ввечері президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він не має наміру чинити додаткового тиску на Москву, поки тривають двосторонні переговори між РФ та Україною, пише Financial Times з посиланням на власні джерела, обізнані з розмовою.

Видання відзначає, що Трамп під час розмови з Володимиром не чинив жодного тиску на РФ, щоб вона досягла припинення вогню. "Згідно з його записом розмови, Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника у зусиллях щодо припинення війни, залишаючи Москву та Київ самим вирішувати проблеми… Для спостерігачів це був поворотний момент після більш ніж трьох років конфлікту. Президент, який пообіцяв припинити війну в Україні в перший день свого другого терміну, здавалося, умивав руки від цих зусиль і залишив Україну на милість її загарбника", - йдеться в статті.

Також видання відзначає, що Трамп тепер більше зацікавлений у зближенні з Москвою, ніж у врегулюванні війни. "На даний момент Трамп, здається, розглядає нормалізацію російсько-американських відносин як самоціль. Все інше підпорядковано цій меті", – сказав віцепрезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс.

 

Теги: #путін #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 20.05.2025
Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

03:08 20.05.2025
Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів

Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів

02:53 20.05.2025
Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

00:15 20.05.2025
Мерц, Мелоні, фон дер Ляєн та Стубб в цілому задоволені розмовою з Трампом про його спілкування з Путіним

Мерц, Мелоні, фон дер Ляєн та Стубб в цілому задоволені розмовою з Трампом про його спілкування з Путіним

23:39 19.05.2025
Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

22:17 19.05.2025
Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

21:26 19.05.2025
Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

20:44 19.05.2025
РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

20:00 19.05.2025
Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

17:57 19.05.2025
Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася - АР

Телефонна розмова Трампа з Путіним почалася - АР

ВАЖЛИВЕ

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

ОСТАННЄ

15 країн Європи виступили з ініціативою залучити країни БРІКС до врегулювання війни в Україні

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Стуббом посилення санкційного тиску на РФ

Діалог між Трампом і Путіним не вплинув на ситуацію - голова комітету Ради

Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Більдт назвав перемогою для Путіна результати розмови з Трампом

Румунії пощастило, що на виборах президента вдалося уникнути впливу Росії - Сірко

ЄС та Велика Британія заявляють про непохитну відданість підтримки Україні – спільна заява за результатами саміту

Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе

У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА