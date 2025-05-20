Трамп дав зрозуміти європейським лідерам після розмови з Путіним, що не тиснутиме на Москву – ЗМІ

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Під час телефонної розмови з європейськими лідерами у понеділок ввечері президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він не має наміру чинити додаткового тиску на Москву, поки тривають двосторонні переговори між РФ та Україною, пише Financial Times з посиланням на власні джерела, обізнані з розмовою.

Видання відзначає, що Трамп під час розмови з Володимиром не чинив жодного тиску на РФ, щоб вона досягла припинення вогню. "Згідно з його записом розмови, Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника у зусиллях щодо припинення війни, залишаючи Москву та Київ самим вирішувати проблеми… Для спостерігачів це був поворотний момент після більш ніж трьох років конфлікту. Президент, який пообіцяв припинити війну в Україні в перший день свого другого терміну, здавалося, умивав руки від цих зусиль і залишив Україну на милість її загарбника", - йдеться в статті.

Також видання відзначає, що Трамп тепер більше зацікавлений у зближенні з Москвою, ніж у врегулюванні війни. "На даний момент Трамп, здається, розглядає нормалізацію російсько-американських відносин як самоціль. Все інше підпорядковано цій меті", – сказав віцепрезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс.