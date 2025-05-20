Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Стуббом посилення санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб обговорили деталі вчорашньої розмови з президентом США Дональдом Трампом та зазначили, зокрема, важливість посилення санкційного тиску на РФ.

"Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни", - написав Зеленський у Телеграм у вівторок.

Зеленський також зазначив, що Україна готова до будь-яких "результативних форматів" переговорів.

"Не маємо сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки", - ідеться у повідомленні.