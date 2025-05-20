Діалог між Трампом і Путіним не вплинув на ситуацію - голова комітету Ради

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним нічого не змінила, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Я не думаю, що ця телефонна розмова матиме якийсь вплив. Такі телефонні розмови взагалі не мають впливу на кремлівського диктатора. Які наслідки цієї розмови? Вона нічого не змінила. Путін, по суті, повторив свій ультиматум, який він ховає під назвою "першопричини кризи". Він також відкинув пропозицію європейських лідерів і Трампа щодо негайного припинення вогню. Проблема в тому, що Трамп не виконує свою обіцянку запровадити рішучі санкції, якщо Путін відкидатиме пропозицію щодо припинення вогню", - сказав Мережко в коментарії агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами голови комітету, Путін боїться, відверто заявити президенту США, що відкидає його пропозиції та не погоджується на припинення вогню.

"Путін зараз зацікавлений в створенні ілюзії ведення перемовин, щоб уникнути запровадження санкцій, хоча всі розуміють, що результату не буде. Трамп має усвідомити просту та очевидну річ - досягти результату можна не за допомогою перемовин з Путіним, який це сприймає як слабкість, а лише за допомогою жорсткого тиску на кремлівського диктатора. Скільки мине часу, поки Трамп це усвідомить - залишається невідомим", - зазначив Мережко.