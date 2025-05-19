Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Перемога Нікушора Дана на президентських виборах у Румунії посилює єдність об’єднаної Європи, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Неймовірна і усвідомлена мобілізація румунських виборців дала проєвропейський і прорумунський результат президентських виборів у Румунії з обранням Нікушора Дана. Критично важливо, що Румунія залишається сильною ланкою європейської спільноти, адже це зараз посилює єдність і спроможність об’єднаної Європи загалом. Очевидно, що це важливо і для України та Молдови, бо не лише прямо впливає на нашу безпеку, а і на євроінтеграцію", - сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Водночас Климпуш -Цинцадзе застерегла від втрати пильності. На думку народного депутата, Росія програла цю битву, але неодмінно продовжить війну з новою силою, буде ще дужче втручатися в політику і суспільні процеси на теренах європейських країн.

"Отже, ці вибори не є остаточним переломом у Румунії на десятиліття. Росія і далі буде робити все, щоб підірвати уклад, до якого вона не спроможна дорости. Тож я б радила дивитися на цю перемогу як на можливість зміцнитися, а не розслаблятися, як на дуже тривожний сигнал – така велика і важлива держава, як Румунія, була за крок від проросійської влади і проросійської політики. Це мусить стимулювати негайні політичні дії в ЄС, які б відповідали рівню загрози", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, в Румунії за результатами другого туру президентських виборів у неділю перемогу отримав мер Бухареста Нікушор Дан (Nicușor Dan).

У грудні минулого року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів за два дні до другого туру через втручання Росії. Повторні президентські вибори були призначені на травень 2025 р.