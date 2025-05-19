Інтерфакс-Україна
Політика
14:33 19.05.2025

Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе

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Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Перемога Нікушора Дана на президентських виборах у Румунії посилює єдність об’єднаної Європи, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Неймовірна і усвідомлена мобілізація румунських виборців дала проєвропейський і прорумунський результат президентських виборів у Румунії з обранням Нікушора Дана. Критично важливо, що Румунія залишається сильною ланкою європейської спільноти, адже це зараз посилює єдність і спроможність об’єднаної Європи загалом. Очевидно, що це важливо і для України та Молдови, бо не лише прямо впливає на нашу безпеку, а і на євроінтеграцію", - сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Водночас Климпуш -Цинцадзе застерегла від втрати пильності. На думку народного депутата, Росія програла цю битву, але неодмінно продовжить війну з новою силою, буде ще дужче втручатися в політику і суспільні процеси на теренах європейських країн.

"Отже, ці вибори не є остаточним переломом у Румунії на десятиліття. Росія і далі буде робити все, щоб підірвати уклад, до якого вона не спроможна дорости. Тож я б радила дивитися на цю перемогу як на можливість зміцнитися, а не розслаблятися, як на дуже тривожний сигнал – така велика і важлива держава, як Румунія, була за крок від проросійської влади і проросійської політики. Це мусить стимулювати негайні політичні дії в ЄС, які б відповідали рівню загрози", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, в Румунії за результатами другого туру президентських виборів у неділю перемогу отримав мер Бухареста Нікушор Дан (Nicușor Dan).

У грудні минулого року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів за два дні до другого туру через втручання Росії. Повторні президентські вибори були призначені на травень 2025 р.

Теги: #румунія #дан_нікушор #климпуш_цинцадзе

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