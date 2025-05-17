Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/12

Володимир Путін лише створює ілюзію переговорів, насправді вони є дня нього лише способом продовження війни, відзначає народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-19) Петро Порошенко.

"Путін вважає мирні переговори іншим способом ведення війни. У Туреччині він створює ілюзію дипломатії, продовжуючи вести військові дії. Ми не бачили жодних конкретних ознак того, що Росія прагне справедливого чи тривалого миру. Це не початок переговорів, а продовження війни іншими засобами", – зазначав Порошенко в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

Він також зауважив, що Путіну ніколи не можна довіряти. "Я мав два десятки зустрічей. Ніколи, повторюю, ніколи наодинці з ним. Я завжди був зі своїми партнерами. Ви ніколи не повинні довіряти йому. Він професійний брехун", – відзначив політик.

Він відзначив, що Україна є єдиним щитом, за допомогою якого Європа може виграти кілька років, перевівши економіку на військові рейки, щоб зупинити агресію РФ.

Порошенко вважає, що західні партнери України мають дати чіткий меседж Путіну: або припинення вогню на 30 днів, початок реальних переговорів і визначення шляху припинення війни, або в гру вступає "план Б", який означає необмежену військову допомогу для України. "Ідея "плану Б" належить Трампу. Треба пояснити Путіну, що буде, якщо він не підкориться. Іншого шляху немає", – вважає депутат.