Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Лідери країн Європи, які беруть участь у саміті "Нова Європа у новому світі" Європейської політичної спільноти (EPC) у Тирані в п'ятницю, домовилися про початок співпрацю над новою безпековою архітектурою для України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом з нашими лідерами та разом з країнами, які сьогодні тут з нами, ми почали створювати нову архітектуру безпеки для України та всієї Європи. Я дякую всім, хто долучився. Тепер час перейти до дуже практичних кроків", - сказав Зеленський під час виступу на пленарній сесії саміту.

Він також відзначив, що президент США Дональд Трамп хоче покласти край цій війні, з ним потрібно продовжувати тісну співпрацю "і залишатися максимально скоординованими".

"Довгострокова підтримка США також є важливою. Потрібен американський "бекстоп". Важливо, щоб ми всі працювали разом на всіх рівнях, щоб це сталося", - сказав президент України.

Зеленський також пообіцяв інформувати учасників саміту про перемовини, які тривають у п'ятницю в Стамбулі, "і чи є якась ймовірність, що російська делегація вживе реальних заходів, щоб зупинити вбивства та покласти край війні".

Як повідомлялося, делегації РФ та України зустрілися у Стамбулі для перших прямих переговорів з 2022 року.

Перед тим українська делегація обговорила у Стабулі з представниками Туреччини та США спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України. Сторони обговорили також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених і повернення дітей.

Міністр оборони України Рустем Умєров очолив склад делегації у Стамбулі. До її складу увійшов перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Шевченко, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, Вадим Скібіцький, перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський та представники Генерального штабу Збройних сил України, а також Повітряних та Військово-Морських сил та Міноборони, а також радник Офісу президента Олександр Бевз.