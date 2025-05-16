Інтерфакс-Україна
Політика
14:20 16.05.2025

Посилені санкції ЄС за відмову Путіна до переговорів буде включати, серед іншого, бан на відновлення "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" - фон дер Ляєн

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Посилені санкції ЄС за відмову Путіна до переговорів буде включати, серед іншого, бан на відновлення "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" - фон дер Ляєн

Посилення санкцій Європейського союзу для Росії через відмову президента Росії Владіміра Путіна провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським буде включати, серед іншого, бан на відновлення роботи газогонів "Північний поток-1" та "Північний поток-2".

Про це, прибувши на саміт Європейського політичного співтовариства, який проходить у Тирані, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадавши, що російський лідер, запропонувавши зустріч безпосередньо між Україною та Росією в Туреччині, на неї не з'явився, що свідчить "про справжнє переконання президента Путіна, що він не хоче миру", президентка Єврокомісії сказала: "Тож нам доводиться посилювати тиск. І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій. Цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2". Він включатиме роботу над включенням до переліку більшої кількості суден російського "тіньового флоту", а також зниження граничної ціни на нафту".

Крім того, нові заходи будуть включати більше санкцій проти фінансового сектору Росії. "Для нас це важливо, ми хочемо миру, і тому ми повинні посилювати тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру", - наголосила фон дер Ляєн.

У свою чергу речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу у Брюсселі нагадала, що у серпні 2022 року Росія призупинила постачання газу через "Північний потік-1", а "через кілька тижнів стався інцидент/аварія, ми точно не знаємо, що по суті означало, що частина "Північного потоку" була підірвана і з того часу не працює три з чотирьох трубопроводів". "Північний потік-2" ніколи насправді не був ліцензований, тому сьогодні вони (газогони) не працюють. Навіщо тоді це санкціонувати? Тому що ви не знаєте, що може статися. "Північний потік-1" можна було б відремонтувати, "Північний потік-2" теоретично можна було б ліцензувати. Тож ідея полягає в тому, щоб відмовити будь-який інтерес, а особливо інтерес інвесторів, від будь-якої діяльності щодо "Північного потоку" також у майбутньому", - пояснила вона.

Теги: #санкції_проти_рф #північний_потік_2 #урсула_фон_дер_ляєн #північний_потік

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