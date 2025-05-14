Інтерфакс-Україна
Політика
16:34 14.05.2025

В Туреччині не чекають на Трампа в четвер, але не виключають, що він приїде, якщо те ж зробить Путін – ЗМІ

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Турецькі чиновники не очікують візиту президента США Дональда Трампа в четвер, але не виключають можливості його приїзду в найближчі дні, особливо якщо до нього приєднається Володимир Путін, і турецька сторона вже веде відповідну підготовку до цього.

Про це пише Bloomberg у середу з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, які говорили на умовах анонімності, оскільки планування є приватним.

При цьому Трамп заявив, що навряд чи відвідає Туреччину в четвер, де можуть відбутися мирні переговори між РФ і Україною, але раніше висловлював ідею, що може взяти участь у саміті в Стамбулі.

Як повідомлялося, Трамп у вівторок відвідав Саудівську Аравію, а в середу прибув до Катару. Відповідаючи на запитання про участь у переговорах у четвер, він сказав, що його щільний графік "не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати багато життів і повернутися". Трамп додав, що не знає, чи прибуде в Туреччину Путін, якщо його самого там не буде.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі та повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбулу, якщо туди прибуде Путін. Він також заявляв, що йому невідомо, чи прибуде до Туреччини Трамп, але відзначив, що його участь у мирних перемовинах мала б додатковий імпульс для того, щоб туди прилетів Путін.

Американські ЗМІ повідомляли, що в Стамбул планують вирушити спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог і спецпосланець по Близькому Сходу Стів Віткофф.

Теги: #путін #туреччина #трамп

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