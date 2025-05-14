КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

Фото: сайт Президента України

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського станом на першу половину травня 2025 року складає 74%, не довіряють президентові 22%, баланс довіри-недовіри становить +52%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 2-12 травня 2025 року.

"Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли президенту В. Зеленському, не довіряли – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%. Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%", - повідомляється у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у середу.

КМІС вказує, що у всіх регіонах України більшість населення довіряють президенту і показники довіри досить близькі. На тлі інших дещо вирізняється тільки Схід, де рівень довіри трохи нижчий. Проте навіть у цьому регіоні 60% довіряють президенту (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 2-12 травня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру В. Зеленському та про ставлення до проведення виборів. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.