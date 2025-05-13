Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зустріч переговорних експертних груп РФ та України буде можлива після зустрічі з Володимиром Путіним.

"Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно досвіду всіх цих днів, місяців, не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна… І якщо його крок буде, і він каже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.