Інтерфакс-Україна
Політика
17:20 13.05.2025

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

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Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зустріч переговорних експертних груп РФ та України буде можлива після зустрічі з Володимиром Путіним.

"Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно досвіду всіх цих днів, місяців, не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна… І якщо його крок буде, і він каже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Теги: #путін #зеленський #переговори

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