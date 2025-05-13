Трамп іще не визначився з відвідуванням Туреччини у зв'язку з переговорами України та РФ - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп поки що не прийняв рішення, чи поїде він до Туреччини, де очікуються переговори між Україною і Росією, повідомляє у вівторок CNN з посиланням на джерело.

"Високопоставлений співробітник адміністрації США заявив, що можлива присутність президента Дональда Трампа залишається відкритим питанням, його рішення багато в чому залежить від того, чи прибуде президент РФ Володимир Путін", - інформує телеканал.

"Зараз це дуже динамічна ситуація", - пояснило джерело.

Воно додало, що "ніхто не знає як слід", чим завершиться четвер.

Раніше CNN із посиланням на джерела передавав, що спецпосланці президента США Кіт Келлог і Стів Віткофф планують пізніше цього тижня відвідати Туреччину.