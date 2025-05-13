Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "великої сімки" (G7) та Європейського союзу в Україні за ініціативою головуючої в G7 Канади та обговорив з ними питання переговорів щодо завершення війни та досягнення миру, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Важливу увагу приділили ситуації на фронті та останньому розвитку в переговорному процесі щодо завершення війни і досягнення справедливого миру в Україні. Відзначив критичну необхідність спільних дій України та союзників. Подякував Франції, Великій Британії та Німеччині за лідерство в Коаліції рішучих та сприяння координації позицій між Європою та США щодо шляхів реалізації мирних ініціатив", – повідомив Порошенко.

Він також наголосив на принципових "червоних лініях" для українського суспільства, які є визначальними для досягнення справедливого миру. "Підкреслив, що Україні потрібен саме справедливий мир, а не капітуляція чи винагородження агресора. Вільний світ має показати свою силу та відданість принципам міжнародного права та правопорядку", – відзначив політик.

Порошенко також наголосив, що "демократія не повинна стати жертвою геополітичних процесів" і закликав міжнародних партнерів сприяти збереженню і зміцненню демократичних інститутів в Україні.