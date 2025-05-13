Інтерфакс-Україна
Політика
16:21 13.05.2025

Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

1 хв читати
Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни
Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "великої сімки" (G7) та Європейського союзу в Україні за ініціативою головуючої в G7 Канади та обговорив з ними питання переговорів щодо завершення війни та досягнення миру, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Важливу увагу приділили ситуації на фронті та останньому розвитку в переговорному процесі щодо завершення війни і досягнення справедливого миру в Україні. Відзначив критичну необхідність спільних дій України та союзників. Подякував Франції, Великій Британії та Німеччині за лідерство в Коаліції рішучих та сприяння координації позицій між Європою та США щодо шляхів реалізації мирних ініціатив", – повідомив Порошенко.

Він також наголосив на принципових "червоних лініях" для українського суспільства, які є визначальними для досягнення справедливого миру. "Підкреслив, що Україні потрібен саме справедливий мир, а не капітуляція чи винагородження агресора. Вільний світ має показати свою силу та відданість принципам міжнародного права та правопорядку", – відзначив політик.

Порошенко також наголосив, що "демократія не повинна стати жертвою геополітичних процесів" і закликав міжнародних партнерів сприяти збереженню і зміцненню демократичних інститутів в Україні.

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #єс #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 13.05.2025
ЄС прагне припинити блокування Угорщиною переговорів про членство України – ЗМІ

ЄС прагне припинити блокування Угорщиною переговорів про членство України – ЗМІ

20:30 12.05.2025
Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

19:58 12.05.2025
Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

19:32 12.05.2025
Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

19:21 12.05.2025
ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

17:43 12.05.2025
Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

14:56 12.05.2025
Порошенко закликає заборонити транзит російської нафти через Україну

Порошенко закликає заборонити транзит російської нафти через Україну

12:29 12.05.2025
ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня – високопосадовий європейський дипломат

12:02 12.05.2025
Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

Робоча група Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК розпочне роботу вже в цей понеділок

11:36 12.05.2025
ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК

ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК

ВАЖЛИВЕ

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

ОСТАННЄ

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Трамп іще не визначився з відвідуванням Туреччини у зв'язку з переговорами України та РФ - ЗМІ

Намагання Трампа примусити РФ та Україну до переговорів шляхом ультиматуму не дадуть результату - Климпуш-Цинцадзе

Стефанішина сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

Віткофф: Трамп поставив ультиматум і Україні, і Росії – наполягає на прямих переговорах

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами - Сірко

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

Стамбул є непоганим майданчиком для переговорів України та РФ – думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА