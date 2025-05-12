Інтерфакс-Україна
Політика
14:16 12.05.2025

Запропонувавши Путіну зустріч у Стамбулі Зеленський його переграв - Мережко

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Запропонувавши Путіну зустріч у Стамбулі Зеленський його переграв - Мережко

Президент України Володимир Зеленський, запропонувавши Путіну зустріч у Стамбулі, переграв агресора, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Президент Зеленський майстерно переграв Путіна. Він поставив йому дійсно шах, а може навіть і мат. Тому що Путін, коли запропонував абсолютно провокаційну абсурдну ідею стосовно поновлення перемовин в Стамбулі, думав, що це буде як і раніше - він направить російську делегацію на чолі з кимось, хто взагалі не має жодного впливу в Росії… А Зеленський переграв, заявив, що їде особисто до столиці Туреччини й чекатиме там Путіна", - сказав Мережко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами Мережка, у Путіна немає виходу з цієї ситуації.

"Щоб він не зробив, для нього це буде погано. Якщо він не приїде, це означатиме і для Трампа, і для всього світу, що Путін не зацікавлений в будь-яких перемовинах", - підкреслив голова комітету.

На думку народного депутата, Путін не хоче їхати до Стамбулу.

"У нього вже на цьому тлі розвинулася така серйозна параноя. Він може поїхати лише в якусь тоталітарну державу, типу Китаю, або Північну Корею, а він боїться їхати взагалі, виїжджати за кордон", - наголосив Мережко.

Мережко зазначив, що Путін розуміє, як він буде виглядати на контрасті з молодим президентом країни, яка бореться проти російської агресії.

"Поїхати це означає, що буде такий помітний контраст. З одного боку - президент Зеленський - лідер країни, яка героїчно бореться проти російської агресії, а з іншого боку - старенький диктатор, воєнний злочинець, на якого є ордер на арешт", - зазначив Мережко.

Народний депутат впевнений, що Путін не може допустити такої картинки в мас-медіа.

"Тобто поїхати це принаймні медійно та інформаційно для нього поразка. І він опинився в ситуації без виходу… Ситуація у нього програшна", - відзначив Мережко.

Голова комітету також впевнений, що росийський диктатор не погодиться на запропоноване лідерами Коаліція охочих безумовне 30-денне припинення вогню у повітрі, на морі та на суші з 12 травня.

"Я дуже сумніваюсь, що це станеться, тому що весь попередній досвід свідчить про те, що Путін ніколи не дотримувався припинення вогню, і він не зацікавлений в цьому, він не хоче зупиняти ведення бойових дій. Я в це не вірю", - сказав Мережко.

Голова комітету вважає, що Росія може піти на перемир'я лише під дуже серйозним тиском з боку Сполучених Штатів і Європи.

"Це може статися тільки, тоді, коли не буде іншого виходу взагалі. Якщо Сполучені Штати і Європа не залишать Путіну іншого виходу - тільки припинити вогонь. А інакше це безнадійно", - зауважив Мережко.

Теги: #мережко #путін #стамбул #зеленський

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