Інтерфакс-Україна
Політика
20:58 11.05.2025

Стамбул є непоганим майданчиком для переговорів України та РФ – думка

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Рішення про прямі переговори з Росією без попереднього припинення вогню є складним вибором для України, але Стамбул історично не найгірший для Києва майданчик для таких переговорів, вважає голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Згадайте перемовини у березні 2022 року, коли переговорну команду очолював Давид Арахамія. Тоді вдалося, здавалося, досягнути неможливого", – написав він у телеграм у неділю.

На думку голови парламентського комітету, перемовини у будь-якому форматі, якщо вони дають історичний шанс на довгострокове врегулювання і стійкий справедливий мир, можуть мати сенс і змістовне наповнення.

"Питання, по-перше, у бажанні іншої сторони дійсно домовлятись, а не тягнути час, вишукуючи кращу для себе позицію. По-друге, у червоних лініях, які Україна не має переступати. Ці червоні лінії мають базуватись на Конституції України, військових та економічних гарантіях після воєнного розвитку, які Україна отримає від партнерів", – підкреслив Гетманцев.

Старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш вважає, що проведення таких переговорів у Стамбулі – це можливість для Туреччини знову заявити про себе як про важливу регіональну державу і потенційного миротворця.

"Насправді Туреччина продемонструвала набагато більш збалансовану позицію, ніж адміністрація Трампа, яка досить відверто стала на бік максималістської позиції Москви", – написав Еш у соцмережі X.

"Іронія полягає в тому, що Україна, ймовірно, довіряє Türkiye і Ердогану набагато більше в потенційних мирних переговорах з Москвою, ніж США і Трампу", – додав фінансист, який багато років займається Україною.

 

 

 

 

 

Теги: #стамбул #думка #рф

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